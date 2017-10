Classificações (apuram-se os vencedores de cada grupo; os oito melhores segundos vão a um playoff)



GRUPO A



Continuar a ler 10.ª jornada



França-Bielorrússia, terça-feira (19h45)

Luxemburgo-Bulgária, terça-feira (19h45)

Holanda-Suécia, terça-feira (19h45)



9.ª jornada



Suécia-Luxemburgo, sábado (17h00)

Bielorrússia-Holanda, sábado (19h45)

Bulgária-França, sábado (19h45)



8.ª jornada



Bielorrússia-Suécia, 0-4

(Forsberg 18', Nyman 24', Berg 37' e Granqvist 84' pen.)



Holanda-Bulgária, 3-1

(Pröpper 7' e 80' e Robben 67'; Kostadinov 69')



França-Luxemburgo, 0-0



7.ª jornada



Bulgária-Suécia, 3-2

(Manolev 12', Kostadinov 33' e Chochev 79'; Lustig 29' e Berg 44')



França-Holanda, 4-0

(Griezmann 14', Thomas Lemar 73' e 88' e Mbappé 90'+1)



Luxemburgo-Bielorrússia, 1-0

(Daniel da Mota, 60')



6.ª jornada



Bielorrússia-Bulgária, 2-1

(Sivakov 33' pen. e Savitskiy 80'; Kostadinov 90')



Holanda-Luxemburgo, 5-0

(Robben 21', Sneijder 34', Wijnaldum 62', Promes 70' e Vincent Janssen 84' pen.)



Suécia-França, 2-1

(Durmaz 43' e Toivonen 90'+3; Giroud 37')



5.ª jornada



Bulgária-Holanda, 2-0

(Spas Delev 5' e 20')



Luxemburgo-França, 1-3

(Joachim 34' pen.; Olivier Giroud 28' e 77' e Griezmann 37' pen.)



Suécia-Bielorrússia, 4-0

(Forsberg 19' p. e 49', Berg 57' e Kiese Thelin 78')



4.ª jornada



Luxemburgo-Holanda, 1-3

(Chanot 44' pen.; Robben 36' e Depay 58' e 84')



França-Suécia, 2-1

(Pogba 57' e Payet 65'; Emil Forsberg 54')



Bulgária-Bielorrússia, 1-0

(Ivelin Popov 10')



3.ª jornada



Bielorrússia-Luxemburgo, 1-1

(Savitskiy 80'; Joachim 85')



Holanda-França, 0-1

(Pogba 30')



Suécia-Bulgária, 3-0

(Toivonen 39', Hiljemark 45' e Lindelöf 58')



2.ª jornada



França-Bulgária, 4-1

(Gameiro 23' e 59', Payet 26' e Griezmann 38'; Aleksandrov 6' p.)



Luxemburgo-Suécia, 0-1

(Lustig 58')



Holanda-Bielorrússia, 4-1

(Promes 15' e 31', Klaassen 55' e Janssen 64'; Ryos 47') 10.ª jornadaFrança-Bielorrússia, terça-feira (19h45)Luxemburgo-Bulgária, terça-feira (19h45)Holanda-Suécia, terça-feira (19h45)9.ª jornadaSuécia-Luxemburgo, sábado (17h00)Bielorrússia-Holanda, sábado (19h45)Bulgária-França, sábado (19h45)8.ª jornada(Forsberg 18', Nyman 24', Berg 37' e Granqvist 84' pen.)(Pröpper 7' e 80' e Robben 67'; Kostadinov 69')7.ª jornada(Manolev 12', Kostadinov 33' e Chochev 79'; Lustig 29' e Berg 44')(Griezmann 14', Thomas Lemar 73' e 88' e Mbappé 90'+1)(Daniel da Mota, 60')6.ª jornada(Sivakov 33' pen. e Savitskiy 80'; Kostadinov 90')(Robben 21', Sneijder 34', Wijnaldum 62', Promes 70' e Vincent Janssen 84' pen.)(Durmaz 43' e Toivonen 90'+3; Giroud 37')5.ª jornada(Spas Delev 5' e 20')(Joachim 34' pen.; Olivier Giroud 28' e 77' e Griezmann 37' pen.)(Forsberg 19' p. e 49', Berg 57' e Kiese Thelin 78')4.ª jornada(Chanot 44' pen.; Robben 36' e Depay 58' e 84')(Pogba 57' e Payet 65'; Emil Forsberg 54')(Ivelin Popov 10')3.ª jornada(Savitskiy 80'; Joachim 85')(Pogba 30')(Toivonen 39', Hiljemark 45' e Lindelöf 58')2.ª jornada(Gameiro 23' e 59', Payet 26' e Griezmann 38'; Aleksandrov 6' p.)(Lustig 58')(Promes 15' e 31', Klaassen 55' e Janssen 64'; Ryos 47') 1.ª jornada



Bielorrússia-França, 0-0



Bulgária-Luxemburgo, 4-3

(Rangelov 16', Marcelinho 65', Popov 79' e Tonev 90'+2; Joachim 60' e 62' e Bohnert 90'+1)



Suécia-Holanda, 1-1

(Berg 43'; Sneijder 67') GRUPO B



10.ª jornada



Hungria-Ilhas Faroé, terça-feira (19h45)

Letónia-Andorra, terça-feira (19h45)

PORTUGAL-Suíça, terça-feira (19h45)



9.ª jornada



Ilhas Faroé-Letónia, sábado (17h00)

Andorra-PORTUGAL, sábado (19h45)

Suíça-Hungria, sábado (19h45)



8.ª jornada



Ilhas Faroé-Andorra, 1-0

(Gilli Sorensen 31')



Hungria-PORTUGAL, 0-1

(André Silva 48')



Letónia-Suíça, 0-3

(Vanins 9' p.b., Dzemaili 54' e Ricardo Rodríguez 58' pen.)



7.ª jornada



Hungria-Letónia, 3-1

(Kadar 6', Szalai 26' e Bese 68'; Freimanis 40')



PORTUGAL-Ilhas Faroé, 5-1

(Ronaldo 3', 28 g.p. e 65', William Carvalho 58' e Nélson Oliveira 85'; Baldvinsson 38')



Suíça-Andorra, 3-0

(Seferovic 43' e 63' e Lichtsteiner 67')



6.ª jornada



Andorra-Hungria, 1-0

(Marc Rebés 26')



Ilhas Faroé-Suíça, 0-2

(Xhaka 36' e Shaqiri 59')



Letónia-PORTUGAL, 0-3

(Cristiano Ronaldo 41' e 63' e André Silva 67')



5.ª jornada



PORTUGAL-Hungria, 3-0

(André Silva 32' e Cristiano Ronaldo 36' e 65')



Andorra-Ilhas Faroé, 0-0



Suíça-Letónia, 1-0

(Drmic 66')



4.ª jornada



PORTUGAL-Letónia, 4-1

(Cristiano Ronaldo 28' pen. e 85', William Carvalho 69' e Bruno Alves 90'+2; Arturs Zjuzins 67')



Hungria-Andorra, 4-0

(Gera 33', Lang 43', Gyurcsó 73' e Szalai 88')



Suíça-Ilhas Faroé, 2-0

(Derdyok 27' e Lichtsteiner 83')



3.ª jornada



Andorra-Suíça, 1-2

(Martínez 90'; Schar 19' p. e Mehmedi 77')



Ilhas Faroé-PORTUGAL, 0-6

(André Silva 12', 20' e 37', Ronaldo 65', Moutinho 90'+1 e Cancelo 90'+3)



Letónia-Hungria, 0-2

(Gyurcso 10' e Szalai 77')



2.ª jornada



Hungria-Suíça, 2-3

(Szalai 53' e 71'; Seferovic 51', Rodríguez 67' e Stocker 89')



Letónia-Ilhas Faroé, 0-2

(Nattestad 19' e Edmundsson 70')



PORTUGAL-Andorra, 6-0

(Ronaldo 2', 4', 47' e 67', Cancelo 44' e André Silva 86')



1.ª jornada



Andorra-Letónia, 0-1

(Sabala 48')



Ilhas Faroé-Hungria, 0-0



Suíça-PORTUGAL, 2-0

(Embolo 23' e Mehmedi 30')



GRUPO C



10.ª jornada



República Checa-São Marino, domingo (19h45)

Alemanha-Azerbaijão, domingo (19h45)

Noruega-Irlanda do Norte, domingo (19h45)



9.ª jornada



Azerbaijão-República Checa, quinta-feira (17h00)

Irlanda do Norte-Alemanha, quinta-feira (19h45)

São Marino-Noruega, quinta-feira (19h45)



8.ª jornada



Alemanha-Noruega, 6-0

(Mesut Özil 10', Julian Draxler 17', Timo Werner 21' e 40', Leon Goretzka 50' e Mario Gómez 79')



Irlanda do Norte-República Checa, 2-0

(Jonny Evans 28' e Chris Brunt 41')



Azerbaijão-São Marino, 5-1

(Ismayilov 20' e 57', Abdullayev 25', Cevoli 71' p.b. e Sadiqov 81'; Palazzi 73')



7.ª jornada



República Checa-Alemanha, 1-2

(Darida 78'; Werner 4' e Hummels 88')



Noruega-Azerbaijão, 2-0

(King 32' pen. e Sadygov 60' p.b.)



São Marino-Irlanda do Norte, 0-3

(Magennis 71' e 75' e S. Davis 78' pen.)



6.ª jornada



Alemanha-São Marino, 7-0

(Draxler 11', Wagner 16', 29' e 85', Younes 38', Mustafi 47' e Brandt 72')



Noruega-República Checa, 1-1

(Soderlund 55' pen.; Gebre Selassie 36')



Azerbaijão-Irlanda do Norte, 1-0

(Stuart Dallas 90'+2)



5.ª jornada



Irlanda do Norte-Noruega, 2-0

(Ward 2' e Washington 33')



Azerbaijão-Alemanha, 1-4

(Nazarov 31'; Schürrle 19' e 81', Müller 36' e Gomez 45')



São Marino-República Checa, 0-6

(Barák 17' e 24', Darida 19' e 77' p., Gebre Selassie 26' e Krmencik 43')



4.ª jornada



República Checa-Noruega, 2-1

(Krmencik 11' e Zmrhal 47'; King 86')



Irlanda do Norte-Azerbaijão, 4-0

(Lafferty 27', McAuley 40', McLaughlin 66' e Brunt 83')



São Marino-Alemanha, 0-8

(Khedira 7, Gnabry 9', 58' e 76', Hector 32' e 65', Stefanelli 82' p.b. e Volland 85')



3.ª jornada



República Checa-Azerbaijão, 0-0



Alemanha-Irlanda do Norte, 2-0

(Draxler 13' e Khedira 17')



Noruega-São Marino, 4-1

(Simoncini 11 p.b., Diomandé 77', Samuelsen 82' e King 83'; Stefanelli 54')



2.ª jornada



Azerbaijão-Noruega, 1-0

(Medvedev 11')



Alemanha-República Checa, 3-0

(Muller 13' e 65' e Kroos 49')



Irlanda do Norte-São Marino, 4-0

(Davis 26' p., Lafferty 79' e 90'+4 e Ward 85') 1.ª jornada



São Marino-Azerbaijão, 0-1

(Gurbanov 45')



Noruega-Alemanha, 0-3

(Muller 15' e 60' e Kimmich 45')



República Checa-Irlanda do Norte, 0-0

GRUPO D



10.ª jornada



Moldávia-Áustria, segunda-feira (19h45)

Sérvia-Geórgia, segunda-feira (19h45)

País de Gales-Irlanda, segunda-feira (19h45)



9.ª jornada



Geórgia-País de Gales, sexta-feira (17h00)

Áustria-Sérvia, sexta-feira (19h45)

Irlanda-Moldávia, sexta-feira (19h45)



8.ª jornada



Áustria-Geórgia, 1-1

(Schaub 43'; Gvilia 8')



Moldávia-País de Gales, 0-2

(Robson-Kanu 80' e Aaron Ramsey 90'+3)



Irlanda-Sérvia, 0-1

(Kolarov 55')



7.ª jornada



Geórgia-Irlanda, 1-1

(Qazaishvili 34'; Duffy 4')



Sérvia-Moldávia, 3-0

(Gacinovic 20', Kolarov 30' e Mitrovic 81')



País de Gales-Áustria, 1-0

(Woodburn 74')



6.ª jornada



Moldávia-Geórgia, 2-2

(Gînsari 15' e Dedov 36'; Merebashvili 65' e Kazaishvili 70')



República da Irlanda-Áustria, 1-1

(Walters 85'; Hinteregger 31')



Sérvia-País de Gales, 1-1

(A. Mitrovic 74'; Ramsey 35' p.)



5.ª jornada



Áustria-Moldávia, 2-0

(Sabitzer 75' e Harnik 90')



Irlanda-País de Gales, 0-0



Geórgia-Sérvia, 1-3

(Nika Kacharava 6'; Dusan Tadic 45'+1, Aleksandar Mitrovic 64' e Mijat Gacinovic 86')



4.ª jornada



Áustria-Irlanda, 0-1

(McClean 48')



Geórgia-Moldávia, 1-1

(Qazaishvili 16'; Gatcan 78')



País de Gales-Sérvia, 1-1

(Gareth Bale 30'; Aleksandar Mitrovic 85') 3.ª jornada



País de Gales-Geórgia, 1-1

(bale 10'; Okriashvili 57')



Moldávia-Irlanda, 1-3

(Bugaev 45'+1; Long 2' e McClean 69' e 76')



Sérvia-Áustria, 3-2

(Mitrovic 6 e 23 e Tadic 74'; Sabitzer 16' e Janko 62') 2.ª jornada



Irlanda-Geórgia, 1-0

(Coleman 56')



Moldávia-Sérvia, 0-3

(Kostic 19', Ivanovic 37' e Tadic 59')



Áustria-País de Gales, 2-2

(Arnautovic 28' e 48'; Allen 22' e Wimmer 45'+1 p.b.)



1.ª jornada



Geórgia-Áustria, 1-2

(Ananidze 78'; Hinteregger 16' e Janko 42')



Sérvia-Irlanda, 2-2

(Kostic 62' e Tadic 69' p.; Hendrick 3' e Murphy 80')



País de Gales-Moldávia, 4-0

(Vokes 38', Allen 44' e Bale 50' e 90'+5 p.)





GRUPO E



10.ª jornada



Dinamarca-Roménia, domingo (17h00)

Cazaquistão-Arménia, domingo (17h00)

Polónia-Montenegro, domingo (17h00)



9.ª jornada



Arménia-Polónia, quinta-feira (17h00)

Montenegro-Dinamarca, quinta-feira (19h45)

Roménia-Cazaquistão, quinta-feira (19h45)



8.ª jornada



Montenegro-Roménia, 1-0

(Jovetic 75')



Polónia-Cazaquistão, 3-0

(Milik 11', Glik 74' e Lewandowski 86' pen.)



Arménia-Dinamarca, 1-4

(Koryan 6'; Delaney 16', 81' e 90'+3 e Eriksen 29')



7.ª jornada



Cazaquistão-Montenegro, 0-3

(Vešovic 31', Beciraj 53' e Simic 63')



Dinamarca-Polónia, 4-0

(Delaney 16', Cornelius 42', N. Jørgensen 59' e Eriksen 80')



Roménia-Arménia, 1-0

(Maxim 90'+1) 6.ª jornada



Cazaquistão-Dinamarca, 1-3

(Islambek Kuat 76'; Nicolai Jorgensen 27', Eriksen 51' pen. e Kasper Dolberg 81')



Montenegro-Arménia, 4-1

(Beciraj 2' e Jovetic 28', 54' e 82'; Koryan 89')



Polónia-Roménia, 3-1

(Lewandowski 29' p., 57' e 62' p.; Stancu 77')



5.ª jornada



Montenegro-Polónia, 1-2

(Mugosa 63'; Lewandowski 40' e Piszczek 82')



Roménia-Dinamarca, 0-0



Arménia-Cazaquistão, 2-0

(Mkhitaryan 73' e Özbiliz 75')



4.ª jornada



Arménia-Montenegro, 3-2

(Grigoryan 50', Haroyan 74' e Ghazaryan 90'; Kojaševic 36' e Jovetic 38')



Dinamarca-Cazaquistão, 4-1

(Cornelius 15', Eriksen 36' p. e 90'+2 e Ankersen 78'; Suyumbaev 17')



Roménia-Polónia, 0-3

(Grosicki 11' e Lewandowski 82' e 90'+1 p.)



3.ª jornada



Cazaquistão-Roménia, 0-0



Dinamarca-Montenegro, 0-1

(Beciraj 31')



Polónia-Arménia, 2-1

(Hrayr Mkoyan 48' p.b. e Lewandowski 90'+5; Pizzelli 50')



2.ª jornada



Arménia-Roménia, 0-5

(Stancu 4' p., Popa 10', Marin 11', Stanciu 29' e Chipciu 59')



Montenegro-Cazaquistão, 5-0

(Tomasevic 24', Vukcevic 59', Jovetic 64', Beciraj 73' e Savic 78')



Polónia-Dinamarca, 3-2

(Lewandowski 20', 36' p. e 45'; Glik 49' p.b. e Poulsen 69') 1.ª jornada



Dinamarca-Arménia, 1-0

(Eriksen 17')



Cazaquistão-Polónia, 2-2

(Khizhnichenko 51' e 58'; Kapustka 9' e Lewandowski 35' p.)



Roménia-Montenegro, 1-1

(Popa 85'; Jovetic 87')



GRUPO F



10.ª jornada



Lituânia-Inglaterra, domingo (17h00)

Eslováquia-Malta, domingo (17h00)

Eslovénia-Escócia, domingo (17h00)



9.ª jornada



Inglaterra-Eslovénia, quinta-feira (19h45)

Malta-Lituânia, quinta-feira (19h45)

Escócia-Eslováquia, quinta-feira (19h45)



8.ª jornada



Inglaterra-Eslováquia, 2-1

(Eric Dier 37' e Rashford 59'; Lobotka 3')



Escócia-Malta, 2-0

(Berra 9' e Griffiths 49')



Eslovénia-Lituânia, 4-0

(Ilicic 25' pen. e 61' pen., Verbic 82' e Birsa 90')



7.ª jornada



Lituânia-Escócia, 0-3

(Armstrong 25', Robertson 30' e McArthur 72')



Malta-Inglaterra, 0-4

(Kane 53' e 90'+2, Bertrand 86' e Welbeck 90'+1)



Eslováquia-Eslovénia, 1-0

(Nemec 81')



6.ª jornada



Escócia-Inglaterra, 2-2

(Griffiths 87' e 90'; Oxlade-Chamberlain 70' e Harry Kane 90'+3)



Eslovénia-Malta, 2-0

(Ilicic 45'+2 e Milivoje Novakovic 84')



Lituânia-Eslováquia, 1-2

(Novikovas 90'+3; Weiss 32' e Hamšík 58')



5.ª jornada



Malta-Eslováquia, 1-3

(Farrugia 14'; Weiss 2', Gregus 41' e Nemec 84')



Escócia-Eslovénia, 1-0

(C. Martin 88')



Inglaterra-Lituânia, 2-0

(Defoe 22' e Vardy 66')



4.ª jornada



Inglaterra-Escócia, 3-0

(Sturridge 23', Lallana 50' e Gary Cahill 61')



Malta-Eslovénia, 0-1

(Verbic 47')



Eslováquia-Lituânia, 4-0

(Adam Nemec 12', Juraj Kucka 15', Martin Skrtel 36' e Marek Hamsik 86') 3.ª jornada



Lituânia-Malta, 2-0

(Cernych 75' e Novikovas 84' pen.)



Eslováquia-Escócia, 3-0

(Robert Mak 18' e 56' e Adam Nemec 68')



Eslovénia-Inglaterra, 0-0 2.ª jornada



Inglaterra-Malta, 2-0

(Sturridge 29' e Dele Alli 38')



Escócia-Lituânia, 1-1

(McArthur 89'; Cernych 59')



Eslovénia-Eslováquia, 1-0

(Kronaveter 74')



1.ª jornada



Lituânia-Eslovénia, 2-2

(Cernych 32' e Slivka 34'; Krhin 77' e Botjan Cesar 90'+3)



Eslováquia-Inglaterra, 0-1

(Lallana 90'+5)



Malta-Escócia, 1-5

(Effiong 13'; Snodgrass 9', 61' pen. e 84', Chris Martin 53' e Steven Fletcher 78')





GRUPO G



10.ª jornada



Albânia-Itália, segunda-feira (19h45)

Macedónia-Liechtenstein, segunda-feira (19h45)

Israel-Espanha, segunda-feira (19h45)



9.ª jornada



Itália-Macedónia, sexta-feira (19h45)

Liechtenstein-Israel, sexta-feira (19h45)

Espanha-Albânia, sexta-feira (19h45)



8.ª jornada



Macedónia-Albânia, 1-1

(Trajkovski 78' pen.; Odhise Roshi 52')



Itália-Israel, 1-0

(Ciro Immobile 53')



Liechtenstein-Espanha, 0-8

(Sergio Ramos 3', Álvaro Morata 15' e 54', Isco 16', David Silva 39', Iago Aspas 51' e 63' e Göppel 89' p.b.)



7.ª jornada



Albânia-Liechtenstein, 2-0

(Roshi 54' e Agolli 78')



Israel-Macedónia, 0-1

(Pandev 73')



Espanha-Itália, 3-0

(Isco 13' e 40' e Álvaro Morata 77') 6.ª jornada



Macedónia-Espanha, 1-2

(Ristovski 66'; David Silva 15' e Diego Costa 27')



Israel-Albânia, 0-3

(Sadiku 22' e 44' e Memushaj 71')



Itália-Liechtenstein, 5-0

(Insigne 35', Belotti 52', Éder 74', Bernardeschi 83' e Gabbiadini 90'+1)



5.ª jornada



Liechtenstein-Macedónia, 0-3

(Nikolov 43' e Nestorovski 68' e 73')



Espanha-Israel, 4-1

(David Silva 13', Vitolo 45'+1, Diego Costa 51' e Isco 88'; Refaelov 76')



Itália-Albânia, 2-0

(De Rossi 12' pen. e Immobile 80')



4.ª jornada



Albânia-Israel, 0-3

(Eren Zahavi 18' pen., Dan Einbinder 66' e Eliran Atar 83')



Liechtenstein-Itália, 0-4

(Belotti 11' e 44', Immobile 12' e Candreva 32')



Espanha-Macedónia, 4-0

(Velkoski 34' p.b., Vitolo 63', Nacho Monreal 84' e Aduriz 85')



3.ª jornada



Israel-Liechtenstein, 2-1

(Hemed 3' e 16'; Göppel 49')



Albânia-Espanha, 0-2

(Diego Costa 55' e Nolito 63')



Macedónia-Itália, 2-3

(Nestorovski 57' e Hasani 59'; Belotti 24' e Immobile 75' e 90'+1) 2.ª jornada



Itália-Espanha, 1-1

(De Rossi 82' pen.; Vitolo 55')



Macedónia-Israel, 1-2

(Nestorovski 63'; Hemed 25' e Ben Chaim 43')



Liechtenstein-Albânia, 0-2

(Peter Jehle 11' p.b. e Bekim Balaj 71')



1.ª jornada



Albânia-Macedónia, 2-1

(Sadiku 9' e Bekim Balaj 89'; Alioski 51')



Israel-Itália, 1-3

(Ben Chaim 35'; Pellè 14', Candreva 31' pen. e Immobile 83')



Espanha-Liechtenstein, 8-0

(Diego Costa 10' e 66', Sergi Roberto 55', David Silva 59' e 90', Vitolo 60' e Morata 82' e 83')





GRUPO H



10.ª jornada



Bélgica-Chipre, terça-feira (19h45)

Estónia-Bósnia, terça-feira (19h45)

Grécia-Gibraltar, terça-feira (19h45)



9.ª jornada



Bósnia-Bélgica, sábado (17h00)

Gibraltar-Estónia, sábado (17h00)

Chipre-Grécia, sábado (19h45)



8.ª jornada



Estónia-Chipre, 1-0

(Mattias Käit 90'+2)



Grécia-Bélgica, 1-2

(Zeca 73'; Vertonghen 70' e Lukaku 74')



Gibraltar-Bósnia, 0-4

(Dzeko 35' e 85', Kenan 65' e Lulic 83')



7.ª jornada



Chipre-Bósnia, 3-2

(Christofi 65', Laban 67' e Sotiriou 76'; Sunjic 33' e Visca 44')



Grécia-Estónia, 0-0



Bélgica-Gibraltar, 9-0

(Mertens 16', Meunier 18', 61' e 67', Romelu Lukaku 21', 38' e 82' pen., Witsel 27', Hazard 45') 6.ª jornada



Bósnia-Grécia, 0-0



Estónia-Bélgica, 0-2

(Mertens 31' e Chadli 86')



Gibraltar-Chipre, 1-2

(Hernandez 30'; Chipolina 10' p.b. e Soteriou 87')



5.ª jornada



Bélgica-Grécia, 1-1

(Romelu Lukaku 89'; Kostas Mitroglou 46')



Chipre-Estónia, 0-0



Bósnia-Gibraltar, 5-0

(Ibiševic 4' e 43', Vršajevic 52', Višca 56' e Bicakcic 90'+4)



4.ª jornada Bélgica-Estónia, 8-1

(Meunier 8', Mertens 16 e 67', Hazard 25', Carrasco 62', Klavan 64' p.b. e R. Lukaku 83' e 88'; Henri Anier 29')



Grécia-Bósnia, 1-1

(Tzavellas 90'+5; Karnezis 32' p.b.)



Chipre-Gibraltar, 3-1

(Laifis 28', Soteriou 65' e Sielis 87'; Lee Casciaro 51')



3.ª jornada Bósnia-Chipre, 2-0

(Dzeko 70' e 80')



Estónia-Grécia, 0-2

(Torosidis 2' e Stafylidis 61')



Gibraltar-Bélgica, 0-6

(Benteke 1', 43' e 56', Witsel 19', Mertens 51' e Eden Hazard 79')



2.ª jornada



Bélgica-Bósnia, 4-0

(Spahic 26' p.b., Eden Hazard 29', Alderweireld 60' e Romelu Lukaku 79')



Grécia-Chipre, 2-0

(Mitroglou 12' e Mandalos 42')



Estónia-Gibraltar, 4-0

(Mattias Käit 47' e 70', Vassiljev 52' e Mosnikov 88')



1.ª jornada



Bósnia-Estónia, 5-0

(Spahic 7' e 90'+2, Dzeko 23' pen., Medunjanin 71' e Ibisevic 83')



Chipre-Bélgica, 0-3

(Romelu Lukaku 13' e 61' e Carrasco 81')



Gibraltar-Grécia, 1-4

(Liam Walker 26'; Mitroglou 10', Wiseman 44' p.b., Fortounis 45' e Torosidis 45'+2)





GRUPO I



10.ª jornada



Finlândia-Turquia, segunda-feira (19h45)

Ucrânia-Croácia, segunda-feira (19h45)

Islândia-Kosovo, segunda-feira (19h45)



9.ª jornada



Croácia-Finlândia, sexta-feira (19h45)

Turquia-Islândia, sexta-feira (19h45)

Kosovo-Ucrânia, sexta-feira (19h45)



8.ª jornada



Islândia-Ucrânia, 2-0

(Gylfi Sigurdsson 47' e 66')



Turquia-Croácia, 1-0

(Cenk Tosun 75'



Kosovo-Finlândia, 0-1

(Teemu Pukki 83')



7.ª jornada



Croácia-Kosovo, 1-0

(Vida 74')



Finlândia-Islândia, 1-0

(Ring 8')



Ucrânia-Turquia, 2-0

(Yarmolenko 18' e 42')



6.ª jornada



Finlândia-Ucrânia, 1-2

(Pohjanpalo 72'; Konoplyanka 51' e Besedin 75')



Islândia-Croácia, 1-0

(H. Magnússon 90')



Kosovo-Turquia, 1-4

(Rrahmani 22'; Volkan Sen 7', Cengiz Ünder 31', Burak Yilmaz 61' e Ozan Tufan 82') 5.ª jornada



Croácia-Ucrânia, 1-0

(Kalinic 38')



Kosovo-Islândia, 1-2

(Nuhiu 52'; Bjorn Sigurdarson, 25' e Gylfi Sigurdsson 35' pen.)



Turquia-Finlândia, 2-0

(Tosun 9' e 13')



4.ª jornada



Croácia-Islândia, 2-0

(Brozovic 15' e 90'+1)



Turquia-Kosovo, 2-0

(Yilmaz 51' e Sen 55')



Ucrânia-Finlândia, 1-0

(Artem Kravets 24')



3.ª jornada



Finlândia-Croácia, 0-1

(Mandzukic 18')



Ucrânia-Kosovo, 3-0

(Rrahmani 31' p.b., Yarmolenko 81' e Rotan 87')



Islândia-Turquia, 2-0

(Toprak 41' p.b. e Finnbogason 44') 2.ª jornada



Islândia-Finlândia, 3-2

(Árnason 37', Finnbogason 90' e Ragnar Sigurdsson 90'+5; Pukki 21' e Robin Lod 39')



Turquia-Ucrânia, 2-2

(Tufan 45' e Çalhanoglu 81' pen.; Yarmolenko 24' pen. e Kravets 27')



Kosovo-Croácia, 0-6

(Mandzukic 6', 24' e 35', Mitrovic 68', Perisic 83' e Kalinic 90')



1.ª jornada



Croácia-Turquia, 1-1

(Rakitic 44' pen.; Çalhanoglu 45')



Ucrânia-Islândia, 1-1

(Yarmolenko 41'; Finnbogason, 5')



Finlândia-Kosovo, 1-1

(Arajuuri 18'; Valon Berisha 60' pen.)