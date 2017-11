Continuar a ler

As medidas tomadas, ainda de acordo com o comunicado da EPO, devem-se ao alto risco que envolve a realização do decisivo encontro com a Croácia, devido a algumas experiencias negativas vividas pelo futebol grego nos últimos anos.Há duas semanas, e tendo em conta os repetidos casos de violência de alguns apoiantes afetos a estas seleções, as federações de futebol da Grécia e da Croácia acordaram em prescindir dos seus adeptos na deslocação ao terreno do adversário.As partes encontraram-se em Atenas e, na presença das autoridades policiais, concordaram em que nos dois jogos do playoff para o Mundial'2018 os únicos espetadores visitantes serão os membros da delegação oficial de cada federação.Em outubro de 2011, o jogo de qualificação entre as duas seleções para o Euro'2012 teve de ser temporariamente interrompido, depois de cerca de 100 gregos encapuçados terem atacado adeptos croatas, que responderam arrancando cadeiras e arremessando-as na direção dos atacantes, motivando a intervenção da polícia com gás pimenta.A primeira mão do playoff entre as seleções da Grécia e da Croácia realiza-se quinta-feira, em Zagreb, e a segunda no domingo, no Pireu, em Atenas, tendo sido os dois encontros considerados de alto risco.