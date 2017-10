"Daqui a um mês as coisas são diferentes. Ganhamos estes dois jogos e depois no dia 10 de outubro eles vão dar-me uma prenda de aniversário!" As palavras são de Fernando Santos, na altura em que divulgou os convocados para o duplo compromisso com Ilhas Faroé e Hungria. A certeza na voz e na postura do selecionador nacional era absoluta e veio a ser plenamente justificada. É que já só falta ultrapassar o derradeiro obstáculo para que o 63º aniversário de Fernando Santos seja uma autêntica festa de arromba em pleno Estádio da Luz.

É precisamente amanhã que o técnico faz anos, numa altura em que certamente não quererá pensar em grandes celebrações nem prendas. Só mesmo naquela que os jogadores poderão dar caso triunfem frente à Suíça, naquele que será o seu 44º encontro na liderança da equipa das quinas.

Com um registo praticamente imaculado nas competições oficiais, Fernando Santos apresenta uma única mancha, uma única derrota nos 90 minutos. Esse desaire aconteceu no início da fase de apuramento, diante da Suíça, em Basileia, ainda na ressaca da conquista do Europeu. Agora, o técnico tem uma oportunidade de ouro para vingar esse tropeção e juntar o útil ao agradável, com o apuramento em dia de festa. Particulares ‘enganam’ Ao olhar para a folha de serviço de Fernando Santos, os números totais acabam por ser enganadores. É que o registo dá conta de 21 vitórias, seis empates e apenas uma derrota se excluirmos os particulares. Aliás, Portugal conseguiu duas séries impressionantes nas fases de qualificação com o engenheiro ao leme: foram sete triunfos seguidos no apuramento para o Euro’2016, antes das nove que ainda estão bem vivas e em curso para o Mundial’2018. Fernando Santos já pediu a prenda. Resta saber se Cristiano Ronaldo e companhia a vão embrulhar frente à Suíça e oferecer depois da partida.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto