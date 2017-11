«José Sá e Rui Patrício? Não andamos aqui a mentir ou a fingir»

«Andámos pelo Mundo fora e não fomos passear»

Rui Patrício ficou de fora da convocatória de Fernando Santos para os encontros particulares com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, mas o lugar do guarda-redes do Sporting está assegurado na baliza da Seleção Nacional. Questionado sobre a possibilidade de José Sá vir a ganhar a titularidade na equipa das quinas, o selecionador nacional teve resposta pronta."Ocupar o lugar de Patrício? Na convocatória, sim. No lugar não. Rui Patrício é, neste momento, o guarda-redes da Seleção. Isso é indiscutível. Não estamos aqui para mentir ou fingir. Mas entendemos que era preciso dar tempo e oportunidade para trabalhar com eles, ter durante 3 dias estes jogadores para trabalharmos para, no momento certo, escolhermos três", assumiu.

Autor: Lusa