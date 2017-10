Continuar a ler

"Muitas vezes confunde-se o jogar bonito e o jogar feio. Sempre disse que para ganhar, era preciso jogar bem. Mais uma vez voltou-se a jogar bem, com a equipa muito bem organizada e com bom controlo de bola, ainda que, claro, nem todos os 90 minutos terem corrido como queríamos. Mas hoje, Portugal mostrou que tem qualidade e pode lutar contra qualquer equipa sempre com o mesmo objetivo", sublinhou Fernando Santos, ciente da "qualidade fortíssima" dos suíços.Tendo já a Rússia na mira, o técnico frisou que não irá "fazer promessas a esta distância", preferindo destacar a fé nos seus jogadores: "Sou cristão, acredito em Deus, no seu filho e no Espirito Santo. Mas isso é a minha fé, a minha convicção religiosa. Aqui acredito nos meus jogadores e, no que podem fazer como equipa e é isso que lhes transmito. E acho que há muito tempo que eles confiam nisso, é por isso que isto tudo em dado resultado. É essa união que todos temos", rematou.