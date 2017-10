Continuar a ler

Para este encontro, Portugal entrava com alguns jogadores "à bica" (como Cristiano Ronaldo), mas todos sairam de Andorra de ficha limpa. "Era importante, pois teremos todos os jogadores disponíveis para tomar as opções que achar melhor". Ora e falando em opções, por que ficou Bruno Alves de fora esta noite?



Fernando Santos sabe que não há volta a dar. Para estar presente no Mundial'2018 - pelo menos de forma direta -, Portugal tem de vencer na terça-feira diante da Suíça no Estádio da Luz. Este sábado, depois do triunfo sobre a Andorra, por 2-0 , o selecionador nacional deixou isso bem claro e prometeu uma Seleção Nacional empenhada na obtenção desse objetivo."Não há vingança [pelo desaire na Suíça]. É ganhar e ganhar, não há outra possibilidade. Do jogo com a Suíça falamos depois, mas é importante ganhar ou ganhar! Já não há outra conversa: temos de ganhar, queremos ganhar e acredito que vamos ganhar", garantiu, em declarações à RTP.

Autor: Fábio Lima