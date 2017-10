Fernando Santos conduziu Portugal a mais uma presença num Mundial, desta feita em 2018, na Rússia. Para tal, foi decisiva a, perante um lotado estádio da Luz. Aliás, o selecionador refere que essa foi mesmo uma das chaves para o triunfo final, aplaudindo o apoio constante de que a Seleção foi alvo."Não vou fazer promessas. Só o faço com convicção, conforme as coisas forem correndo. É um sentimento enorme, quando se canta o hino com 60 mil pessoas não se canta o hino, é o coração que está a cantar. Foi isso que os portugueses fizeram aqui hoje, foi tão bonito. Obrigado a eles", destacou, fazendo ainda uma retrospectiva da caminhada lusa até à Rússia."O jogo das Ilhas Faroé foi um momento importante, pois estavam muito moralizados e se facilitássemos podia ser complicado. Depois, obviamente o jogo na Hungria, que é sempre muito complicado. E este da Andorra, que encerrava uma carga psicológica muito difícil de ultrapassar. Já vi o jogo na Suíça muitas vezes, se tirássemos os últimos 20 minutos da 1ª parte, acontecia o que acontecia aqui. Só que aí cometemos erros que hoje não cometemos. Agora, felizmente, vamos estar presente na Rússia", atirou Fernando Santos.

Autor: Ricardo Granada