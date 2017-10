Fernando Santos considera que Portugal tem responsabilidade acrescida no último jogo da fase de grupo do apuramento para o Mundial'2018, terça-feira, com a Suíça, por ser campeão europeu, mas lembra que o título "não dá estatuto" e que no Estádio da Luz vão defrontar-se "duas equipas fortíssimas com o objetivo de se apurarem"."Ser campeão da Europa não nos dá estatuto para os jogos. Não podemos dizer que nunca fomos campeões, já fomos. Mas isso não cria estatuto, dá é responsabilidade. E do outro lado também estão jogadores que dão o melhor para tentar vencer Portugal, da mesma maneira como nós chegámos a campeões acreditando que podíamos vencer qualquer adversário", afirmou o selecionador nacional confessando que "não pensava que a Suíça chegasse a este momento só com vitórias, porque não estava à espera de perder o jogo na Suíça."