O responsável da organização de cúpula do futebol mundial adiantou que na visita foram vistoriados os estádios, mas também os locais de treino, hotéis, aeroportos e rodovias nas cidades anfitriãs.



Colin Smith manifestou ainda confiança que a segurança do Campeonato do Mundo está acautelada, tendo já sido testada com sucesso na Taça das Confederações, realizada em junho.



A FIFA recebeu já mais de 1,5 milhões de pedidos de ingressos para o Mundial'2018, que se realiza de 14 de junho a 15 de julho.



A FIFA advertiu esta quinta-feira que há ainda "um trabalho significativo" para concluir as infraestruturas do Mundial'2018, na Rússia, apesar de se manifestar globalmente satisfeita com a evolução dos trabalhos."De forma geral, a preparação é boa. Mas há ainda alguns riscos e um trabalho significativo pela frente, especialmente nos próximos dois ou três meses", declarou Colin Smith, diretor das competições da FIFA, no final de uma visita de 10 dias ao país.

Autor: Lusa