As seleções afastadas na fase de grupos receberam cerca de 6 milhões de euros, as eliminadas nos oitavos de final sete milhões e as que atingiram os quartos de final embolsaram 12 milhões.A FIFA destinou ainda uma verba de 1,2 milhões de euros a cada uma das seleções, destinada a custear parte das despesas de preparação.O organismo que tutela o futebol mundial anunciou ainda o lançamento de uma fundação no primeiro trimestre de 2018 para desenvolver atividades no domínio social.