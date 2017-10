A FIFA pondera tornar as paragens para jogos de seleções mais longas para reduzir o número das mesmas durante a época, segundo a BBC.O objetivo do organismo que rege o futebol mundial passa por encontrar um equilíbrio entre o calendário dos clubes e das seleções. Recorde-se que vários treinadores têm vindo a mostrar o seu desagrado com o sistema atual, tal como, por exemplo, José Mourinho. "Tivemos a nossa primeira paragem e dois dias depois, os jogadores voltaram e tínhamos uma partida para jogar. Não é uma boa situação", criticou o técnico português após a vitória do Manchester United frente ao Crystal Palace, por 4-0.Atualmente, há quatro paragens para os jogos de seleções durante a época: em setembro, outubro, novembro e março. Até 2024, as datas internacionais já estão definidas mas podem ser modificadas, caso as diferentes entidades, tais como os clubes, ligas e detentores dos direitos de transmissão, cheguem a um acordo.