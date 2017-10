Continuar a ler

Mais de 300 mil pessoas pretendem assistir à final do Campeonato do Mundo, marcada para 15 de julho de 2018, no estádio Luzhniki, em Moscovo, enquanto 150 mil solicitações correspondem ao jogo de abertura, que se realiza um mês antes, em 14 de junho.A venda de bilhetes para o Mundial'2018 decorre ao longo de três fases: a primeira começou em setembro e termina hoje, a segunda iniciar-se-á após a realização do sorteio da fase final, em 1 de dezembro, e a terceira arrancará em 18 de abril 2018.