Continuar a ler

Em relação aos clubes malianos que se encontravam na Liga dos Campeões africanos, já tinham sido eliminados.A decisão da FIFA surge após o ministro dos desportos do Mali ter destituído o comité executivo da federação.Os regulamentos da Federação responsável máxima do futebol visam proteger a independência das federações nacionais em relação ao poder político.A FIFA diz que levantará a suspensão, assim que as "decisões ministeriais sejam anuladas em relação ao comité executivo e o seu presidente, Boubacar Baba Diarra, seja reintegrado".