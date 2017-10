Continuar a ler

Portugal está obrigado a vencer a Suíça para garantir o apuramento direto para o Mundial'2018, em encontro da 10.ª e última jornada da fase de qualificação.



A Seleção vai entrar à procura de garantir a sétima presença na fase final de um Campeonato do Mundo, quinta consecutiva, e 'vingar' a derrota sofrida perante os helvéticos (2-0), logo na primeira ronda do Grupo B.



A Suíça, que tem nove vitórias em nove jogos, lidera o agrupamento com 27 pontos, mais três do que Portugal, que necessita da vitória para alcançar já a qualificação. A nível de diferença de golos, o principal fator de desempate, a seleção nacional tem saldo positivo de 26, contra 18 dos helvéticos.



O Estádio da Luz, em Lisboa, vai estar esgotado esta terça-feira no jogo entre Portugal e Suíça, decisivo para a qualificação direta para o Mundial'2018.De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, os bilhetes, que já só estavam disponíveis numa unidade comercial perto do estádio, esgotaram na segunda-feira à noite, acrescentando que foram vendidos cerca de 62 mil ingressos, sendo esperados aproximadamente 5 mil suíços.

Autor: Lusa