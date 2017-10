O 62.º aniversário de Fernando Santos pode ser muito especial caso a missão contra a Suíça seja cumprida, mas há outro dia marcante à porta. É que esta quarta-feira vai assinalar o terceiro ano desde que o selecionador nacional se estreou no comando da equipa das quinas. O arranque da caminhada deu-se em Paris, no Stade de France, curiosamente com um desaire num particular com França, a meio do apuramento para o Europeu. Os gauleses triunfaram por 2-1, numa das oito derrotas que Fernando Santos sofreu à frente de Portugal. Todos sabemos que a desforra chegou precisamente no mesmo palco, quase dois anos depois, com Eder a levar a equipa das quinas ao céu. Para a história fica também a vitória mais confortável da era Fernando Santos e que antecedeu a campanha história no Euro’2016. Falamos da goleada frente à Estónia (7-0). E onde é que isso aconteceu? No Estádio da Luz.