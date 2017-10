Soou o apito final e as bancadas da Luz explodiram numa festa que já estava em curso. A tensão que por vezes se acumulava em momentos de aperto foi embora e tudo isso foi visível tanto nos jogadores como em Fernando Santos. Aliás, depois dos abraços e dos saltos, o selecionador nacional procurou a família nas bancadas e lá a encontrou, acabando à frente do banco da Suíça a festejar.No entanto, o ponto alto das celebrações nacionais veio a seguir. Num momento espontâneo, como os próprios atletas confessaram no final, todo o grupo de trabalho juntou-se no centro do relvado com uma bandeira portuguesa gigante e empolgou os adeptos. Daí seguiram para junto do banco de suplentes, posaram para várias fotografias e voltaram a unir ainda mais os adeptos quando se ouviu o hino nacional. Nessa altura, com Fernando Santos à frente do plantel e com a mão no coração, todos cantaram o ‘A Portuguesa’ a plenos pulmões juntamente com o público que não arredava pé do Estádio da Luz. Foi aí o ponto final da festa até porque agora a mira vai rapidamente começar a mudar para a Rússia.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto