Madonna esteve com o filho David Banda (que joga na formação do Benfica) no Estádio da Luz, terça-feira, a apoiar Portugal no jogo frente à Suíça, que a Seleção Nacional venceu por 2-0 e carimbou o passaporte para o Mundial'2018. Com tão ilustre adepta a torcer por Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não deixou passar em claro, agradecendo "o carinho".