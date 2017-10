Continuar a ler

Os vice-campeões europeus, que ocupam o primeiro lugar do grupo A com um ponto de vantagem sobre a Suécia, vão enfrentar nos últimos dois jogos de qualificação a Bulgária, no sábado, e a Bielorrússia, no dia 10 de outubro. Amavi, de 23 anos, é assim convocado pela primeira vez para representar a equipa gaulesa.Os vice-campeões europeus, que ocupam o primeiro lugar do grupo A com um ponto de vantagem sobre a Suécia, vão enfrentar nos últimos dois jogos de qualificação a Bulgária, no sábado, e a Bielorrússia, no dia 10 de outubro.

O lateral-esquerdo Layvin Kurzawa foi substituido na seleção francesa por Jordan Amavi, devido a uma lesão no joelho, para os jogos de qualificação do Mundial'2018, na Rússia, informou esta quarta-feira a Federação Francesa de Futebol (FFF).O esquerdino dos Paris Saint-Germain seria a opção do selecionador Didier Deschamps para a lateral da defesa em vez do mais internacional Lucas Digne, jogador do Barcelona, devido a este ter pouco tempo de jogo esta época.

