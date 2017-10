O Gabão foi derrotado por 3-0 no sábado diante de Marrocos e ficou desde já afastado de qualquer chance de apuramento para o Mundial'2018, mas ao que parece, pelo menos no entender dos jogadores gaboneses, o desaire não se deveu particularmente ao futebol jogado. A denúncia foi feita por Pierre-Emerick Aubameyang e em causa está um... sumo de laranja estragado. Um, não... vários!"Metade da equipa e os treinadores tiveram problemas intestinais. É inacreditável... isto no dia de jogo! O raio do sumo de laranja desta manhã...", escreveu Aubameyang no Twitter, 'levando' logo uma resposta irónica do marroquino Mehdi Benatia. "O sumo estava limpo. O problema foi o chá", atirou o jogador da Juventus, através das redes sociais.

Autor: Fábio Lima