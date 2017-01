A seleção do Gana apurou-se este sábado para os quartos-de-final da Taça de África das Nações de 2017 (CAN'2017) após vencer o Mali por 1-0, na segunda jornada do Grupo D.O autor do golo foi a estrela do Gana, o capitão e veterano avançado Asamoah Gyan, de cabeça, aos 20 minutos, que valeu uma preciosa vitória e o subsequente apuramento para a fase seguinte da prova, tornando-se na segunda seleção a fazê-lo, depois do Senegal, no Grupo B.Ainda este sábado Egito e Uganda completam a segunda ronda do agrupamento, no qual os egípcios e os malianos somam um ponto e os ugandeses ainda não pontuaram.

Autor: Lusa