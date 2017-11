Continuar a ler

"Como jogador tive a sorte de participar em duas fases finais de Mundiais. Agora, é bastante especial estar envolvido em mais um torneio, agora no palco a revelar os resultados do sorteio. Estive do outro lado, à espera de saber que eram os meus adversários e sei como isso é excitante", afirmou Lineker, de 56 anos, citado pela FIFA.O secretário-geral adjunto da FIFA, Zvonimir Boban, considerou ser "uma honra" ter Gary Lineker a dirigir o sorteio, lembrando que depois de deixar os relvados o inglês se tornou num comentador de futebol "com opiniões abertas e honestas que enriquecem a modalidade",Maria Komandnaya, uma das mais conhecidas jornalistas russas na área do desporto, garantiu estar "muito emocionada" por poder participar no sorteio, que juntará as 32 seleções finalistas, entre as quais Portugal, atual campeão europeu."Acredito que o futebol é uma linguagem universal, capaz de unir as pessoas. Quero também mostrar ao mundo o quão bonito é o meu país e o quanto estamos ansiosos por receber a Mundial", afirmou.Gary Lineker, que é atualmente comentador da BBC, participou em duas fases finais de Mundiais, em 1990 e 1986, edição na qual foi o melhor marcador, com seis golos