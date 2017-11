Relegada para o playoff depois de ter ficado em 2.º lugar (atrás da Espanha) no Grupo G da fase de qualificação para o Mundial'2018, resta à Itália procurar apurar-se através do playoff. A equipa orientada por Gian Piero Ventura tem pela frente um duplo confronto com a Suécia - a 1.ª mão é na sexta-feira, em Estocolmo, enquanto a segunda será na próxima segunda-feira, em Milão - e o selecionador italiano garantiu hoje que a equipa não falhará o objetivo."É um momento importante para mim, para a minha carreira e para os meus jogadores. Apurando-se ou não para a Rússia, eles poderão abrir um novo ciclo ou fechá-lo bem. Mas nem penso na ideia de não nos qualificarmos. Estaremos na Rússia com toda a certeza", afirmou o técnico em conferência de imprensa, em Coverciano, onde a squadra azzurra começou a preparar os duelos com os suecos.Ventura salientou ainda a confiança dos jogadores que tem à disposição. "Reencontrei um grupo extraordinariamente disponível e motivado. Estou sereno porque conto com a disponibilidade dos jogadores e porque a Itália sempre enfrentou bem estas situações decisivas. Basta ver os 65 mil bilhetes que já estão vendidos para o encontro de São Siro", acrescentou o selecionador, de 69 anos.Refira-se que a seleção italiana sagrou-se campeã mundial em quatro ocasiões (1934, 1938, 1982 e 2006) e apenas falhou a presença em duas fases finais dos Mundiais: a edição inaugural, em 1930, na qual rejeitou participar; e a de 1958, na Suécia, a única para a qual não se qualificou.