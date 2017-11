Continuar a ler

"A partir de hoje, Gian Piero Ventura deixou de ser o selecionador italiano", lê-se num comunicado do organismo, colocando ponto final no trajeto de pouco mais de um ano do técnico ao comando da 'squadra azzurra' - estava no cargo desde julho de 2016.Em toda a sua história, a Itália apenas perdeu a primeira edição do Mundial, em 1930, no Uruguai, declinando o convite para participar, e a de 1958, na Suécia, para a qual falhou a qualificação. Agora, segue-se o Mundial da Rússia, depois de ter sido eliminada pela Suécia no 'playoff' - os nórdicos venceram por 1-0 em Estocolmo e empataram (0-0) em Milão.A eliminação na segunda-feira também significou o fim de um ciclo para alguns símbolos da seleção italiana, como Gianluigi Buffon, Daniele De Rossi e Andrea Barzagli, que eram os únicos campeões mundiais de 2006 ainda a permanecer na equipa.