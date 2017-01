Continuar a ler

Numa partida em que Hassan, do Sp. Braga, saiu do banco aos 43', o único golo acabaria por chegar já nos instantes finais, com Mahmoud Kahraba a marcar aos 87', na sequência de uma assistência (quase involutária) do avançado arsenalista, com a barriga, após um pontapé de canto.



Desta forma, o Egito - que venceu as edições de 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010 - defronta o Burkina Faso na primeira meia-final, na quarta-feira. Já Camarões e Gana jogam disputam quinta-feira a outra vaga na final, agendada para o próximo domingo. Numa partida em que Hassan, do Sp. Braga, saiu do banco aos 43', o único golo acabaria por chegar já nos instantes finais, com Mahmoud Kahraba a marcar aos 87', na sequência de uma assistência (quase involutária) do avançado arsenalista, com a barriga, após um pontapé de canto.Desta forma, o Egito - que venceu as edições de 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010 - defronta o Burkina Faso na primeira meia-final, na quarta-feira. Já Camarões e Gana jogam disputam quinta-feira a outra vaga na final, agendada para o próximo domingo.

No regresso a uma fase final da CAN após três edições de ausência, o Egito parece determinado em repetir os triunfos do passado - é o recordista de vitórias na prova, com sete títulos - e já está nas meias-finais da CAN'2017, no Gabão.Frente a Marrocos, orientado pelo francês Hervé Renard (campeão com a Costa do Marfim em 2015), os egípcios venceram por 1-0 e marcaram encontro com o Burkina Faso, de Paulo Duarte, para decidir quem estará na final.