O jogo entre Inglaterra e Argentina ficou marcado pela utilização do vídeo-árbitro que resultou na expulsão do jogador Argentino Lautaro Martinez por alegada agressão. Decisão essa, que gerou alguma polémica. O jogo terminaria com a vitória da Inglaterra por 3-0 com golos de Calver Lewin aos 38', Amstrong aos 52' e Solanke aos 90'+3 após converter uma grande penalidade.



O encontro entre México e Vanuatu acabou com a vitória dos mexicanos por 3-2 num desafio carregado de emoção. A seleção mexicana esteve a vencer por 2-0 com golos de Magaña aos 10' e Cisneros aos 25 mas o empate surgiu na segunda parte com os tentos de Kalo aos 52' e de Ronaldo 10 minutos depois. O golo da vitória do México surgiu ao cair do pano aos 90'+4 por intermédio de Alvarez.



O Mundial de sub'20, a decorrer na Coreia do Sul, arrancou na última noite com o jogo de abertura do torneio entre Venezuela e Alemanha (grupo B), o primeiro encontro do grupo A entre Inglaterra e Argentina e o segundo desafio do grupo B entre México e Vanuatu.No primeiro encontro, a Venezuela conseguiu alcançar a vitória por 2-0. Após uma primeira parte sem golos, não tardou até que os venezuelanos encontrassem o caminho da baliza. Aos 51 minutos foi Peña a marcar e, 3 minutos depois, foi a vez de Cordova ampliar a vantagem fixando, assim o resultado final.