A Associação Escocesa de Futebol anunciou, após a realização de uma reunião da direção, ter "acordado na necessidade de contratar um novo treinador nacional para dar um novo impulso à seleção".Gordon Strachan, de 60 anos, ex-internacional escocês, que se notabilizou como médio ao serviço dos ingleses do Manchester United e do Leeds, assumiu o comando da seleção da Escócia em janeiro de 2013.O percurso da seleção escocesa para o Mundial'2018 ficou comprometido com o fraco início da fase de qualificação, com quatro pontos somados nos quatro primeiros jogos, apesar de concluir a campanha invicta nos últimos seis.