Um grande golo de Piqueti (Sp. Braga B) aos 13’ ainda colocou a Guiné-Bissau na frente do marcador frente aos Camarões, mas a reviravolta dos leões indomáveis surgiu no segundo tempo e ditou a derrota guineense, por 2-1, na 2.ª jornada do Grupo A da CAN'2017.Siani (61’) e Ngadeu-Ngadjui (78’) deram o primeiro triunfo aos Camarões, que ficam mais perto do apuramento para os quartos-de-final. Já a Guiné-Bissau, comandada por Baciro Candé, precisa agora de derrotar o Burkina Faso na derradeira jornada para ainda sonhar com a passagem à fase seguinte, dependendo ainda do resultado do jogo entre o anfitrião Gabão e os Camarões.