Portugal e Suiça enfrentam-se na próxima terça-feira, naquela que até pode ser considerada a grande "final" do Grupo B da qualificação europeia para o Mundial'2018. Vencendo, a equipa das quinas carimba o passaporte para a Rússia. Perdendo ou empatando, terão de jogar o playoff e é a seleção helvética que segue em frente.Por essa razão, o foco está já nessa partida e Granit Xhaka, autor de um dos golos da vitória dos helvéticos, este sábado, frente à Hungria (5-2) , está confiante e quer terminar o apuramento em beleza. "Estamos prontos! Por enquanto, fizemos uma campanha muito boa. A nossa performance esta noite deixa-nos orgulhosos. Devemos manter os nossos pés no chão mas queremos terminar em beleza, em Lisboa", disse o médio do Arsenal.Recorde-se que a campanha da Suíça tem sido imaculada. Para já, em nove jogos, os helvéticos ganharam outros tantos jogos. Porém, um deslize contra Portugal pode deitar tudo a perder. O médio admite que o próximo jogo, no Estádio da Luz, decide a forma como os jogadores serão lembrados. "No fim, seremos recordados como heróis ou perdedores", concluiu.