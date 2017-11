Continuar a ler

Refira-se que a partida desta noite ficou ainda marcada pela homenagem às vítimas dos ataques terroristas de 13 de novembro de 2015 e aos antigos combatentes, com os jogadores a envergarem braçadeiras especiais alusivas ao momento.



A França não sentiu grandes problemas para vencer (2-0) o País de Gales num encontro de preparação disputado no Stade de France. Com arbitragem do português Jorge Sousa, os vice-campeões europeus carimbaram a terceira vitória seguida graças aos golos de Griezmann (18') e Giroud (71').Sem a sua principal figura, Gareth Bale - o jogador do Real Madrid está lesionado -, os galeses voltaram a demonstrar que os tempos do Euro'2016 já estão longe. É que depois do brilharete no Europeu, onde chegaram às meias-finais (tombaram diante de Portugal), apenas ganharam quatro dos últimos 11 jogos, falhando o apuramento para o Mundial ao terminar em 3.º lugar do seu grupo.