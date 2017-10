Continuar a ler

Desta forma, com este resultado a Suécia obriga tanto França como Holanda a triunfarem nos duelos desta noite, sob pena de comprometerem as suas aspirações.



A Suécia assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A da zona europeia de apuramento para o Mundial'2018 graças a um triunfo sem margem para dúvidas sobre a modesta seleção do Luxemburgo, por 8-0, numa tarde de sonho na Friends Arena, em Solna, para Marcus Berg.O avançado, de 31 anos, acabou por não ser o melhor amigo dos luxemburgueses, já que apontou metade dos golos da sua seleção, aos 18', 37', 54' e 71'. Para lá de Berg marcaram ainda Andreas Granqvist (10' e 67', ambos de penálti), Mikael Lustig (60') e Ola Toivonen (76'), para construir um triunfo que permite à Suécia passar a somar 19 pontos, mais 2 do que a França e 6 do que a Holanda.

Autor: Fábio Lima