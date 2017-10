Continuar a ler

Assim, além de terminar só com vitórias a qualificação - um feito que a Suíça ainda poderá igualar, mas para isso terá de vencer Portugal no Estádio da Luz, na terça-feira -, a Alemanha fixou um recorde de golos num fase de apuramento para uma grande competição: com 43 remates certeiros, a 'mannschaft' superou o registo da Espanha, que somou 42 golos na qualificação para o Euro'2000.



Nos outros jogos do grupo, a Noruega venceu a Irlanda do Norte (que já tinha o 2.º lugar garantido e irá ao playoff) por 1-0 (autogolo de Chris Brunt aos 71'), enquanto a República Checa goleou São Marino por 5-0 - marcaram Krmencík (8' e 23'), Kopic (27'), Novák (71') e Vaclav Kadlec (83').



Sem surpresa, a Alemanha concluiu a qualificação para o Mundial'2018 com mais um triunfo, terminando assim o Grupo C só com vitórias. Um percurso perfeito dos atuais campeões do Mundo culminado com uma goleada (5-1) ao Azerbaijão, que ainda assustou face ao empate a um golo no fim da primeira parte.Leon Goretzka foi a grande figura da noite em Kaiserslautern, inaugurando o marcador aos 18', com um sensacional remate de calcanhar na sequência de pontapé de canto. Seydayev ainda empatou aos 34', mas a equipa de Joachim Löw esteve arrasadora, construindo a goleada com golos de Sandro Wagner (54'), Rüdiger (64'), Goretzka (66') - que bisou - e Emre Can (81').