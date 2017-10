Continuar a ler

No outro encontro do grupo, a Irlanda resolveu muito cedo a partida com a Moldávia. Dois golos madrugadores de Danny Murphy (2' e 19') garantiram os três pontos aos irlandeses, que somam agora 16, menos dois do que a Sérvia e um do que o País de Gales.Na derradeira jornada da qualificação, os sérvios parecem em vantagem, pois são os únicos que dependem de si próprios para garantir o apuramento direto - para isso basta-lhes vencer na receção à Geórgia. Já a Irlanda visita Gales, com ambas as seleções a precisarem de ganhar para manter as esperanças de chegar ao primeiro lugar, caso a Sérvia falhe.Veja os resultados e as classificações do apuramento para o Mundial'2018