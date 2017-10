Continuar a ler

Com a Polónia a resgatar a vaga direta referente ao Grupo E da zona europeia de apuramento para o Mundial'2018, a Dinamarca assegurou este domingo a presença no playoff, ainda que tenha empatado frente à Roménia, a um golo Numa partida na qual entrava com a necessidade de triunfar e esperar que a Polónia perdesse (frente a Montenegro), a turma nórdica acabou por nem conseguir fazer a sua parte, num duelo em que Christian Eriksen (59') foi o autor do golo dinamarquês, fazendo uma vantagem que Ciprian Deac desfez aos 88 minutos. Ora, mesmo que tivesse feito a sua parte, refira-se que esse feito nem chegava, já que a Polónia venceu por 4-2 diante do Montenegro.

Autor: Fábio Lima