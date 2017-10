Continuar a ler

Assim, resta aos montenegrinos continuar a sonhar com o 2.º lugar, que poderá dar acesso ao playoff - para isso, terá de vencer a Polónia (líder com 22 pontos) na última jornada e esperar que a Dinamarca (tem 19 pontos, mais três do que o Montenegro) seja derrotada, em casa, pela Roménia, por números que permitam anular a vantagem dos nórdicos na diferença de golos.



No outro encontro do grupo, entre duas equipas já sem qualquer hipótese de lutar pelo apuramento, a Roménia recebeu e venceu o lanterna-vermelha Cazaquistão por 3-1. Budescu bisou (33' e 38' pen.) e Keserü (73') fez o outro golo dos anfitriões, enquanto Turysbek reduziu aos 82'.



Depois da Polónia ter goleado na Arménia por 6-1 , Montenegro e Dinamarca já sabiam que só uma vitória servia para continuarem na luta pelo primeiro lugar e pelo apuramento direto para o Mundial'2018. E, no duelo entre estas duas seleções, em Podgorica, acabaram por ser os visitantes os mais felizes, vencendo por 1-0.A equipa onde alinha Vukcevic, médio do Sporting de Braga que alinhou os 90 minutos - novamente com uma máscara a proteger a face -, acabou por ser incapaz de responder ao golo de Christian Eriksen, que decidiu o encontro logo aos 16'.