Com estes três golos, Lewandowski soma 15 na presente fase de qualificação, mais um do que o português Cristiano Ronaldo e mais cinco do que o belga Romelu Lukaku.A Polónia lidera o Grupo E, com 22 pontos, mais seis do que Montenegro e Dinamarca, segundo e terceiro classificados, respetivamente, que ainda esta quinta-feira se defrontam em Podgorica. Em caso de empate neste jogo, a seleção polaca assegura a oitava presença em Mundiais, quando falta disputar uma jornada.Consulte os resultados e a classificação do apuramento para o Mundial'2018