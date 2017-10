Continuar a ler

A segunda parte veio e com ela veio também nova reviravolta, com os belgas a assumirem a dianteira com tentos de Batshuayi (59') e Jan Vertonghen (68'). Dumic, aos 82', empatou de novo o marcador e deu nova esperança aos bósnios (que esperavam nova liderança), mas segundos depois Ferreira-Carrasco travou qualquer esperança dos locais, ao fazer o 4-3 final.



Com este resultado, a Bósnia fica à mercê de uma ultrapassagem por parte da Grécia, isto caso os helénicos vençam em Chipre. Caso haja triunfo grego, a Bósnia cai para terceiro, com 14 pontos, a 2 da Grécia na luta por uma posição no playoff.



Consulte os A segunda parte veio e com ela veio também nova reviravolta, com os belgas a assumirem a dianteira com tentos de Batshuayi (59') e Jan Vertonghen (68'). Dumic, aos 82', empatou de novo o marcador e deu nova esperança aos bósnios (que esperavam nova liderança), mas segundos depois Ferreira-Carrasco travou qualquer esperança dos locais, ao fazer o 4-3 final.Com este resultado, a Bósnia fica à mercê de uma ultrapassagem por parte da Grécia, isto caso os helénicos vençam em Chipre. Caso haja triunfo grego, a Bósnia cai para terceiro, com 14 pontos, a 2 da Grécia na luta por uma posição no playoff.Consulte os resultados e marcadores da prova

Já apurada para a fase final, a seleção belga não deixou de jogar pela sua honra e este sábado, na visita à Bósnia Herzegovina, venceu por 4-3 e manteve assim uma ficha quase perfeita (tem oito vitórias e um empate nesta fase de qualificação).Num encontro com sete golos, refira-se que a emoção foi efetivamente o prato forte da tarde em Sarajevo, com vantagens de parte a parte até à definição do vencedor final. Entrou melhor a equipa visitante, com Meunier a abrir o marcador logo ao quarto minuto, mas a formação da casa reagiu e ainda na primeira parte já tinha dado a cambalhota ao placard, por intermédio de Medunjanin (30') e Visca (39').

Autor: Fábio Lima