Com esta vitória, a Grécia terminou o Grupo H no segundo lugar, com 19 pontos, menos nove do que a líder Bélgica, que já tinha a liderança garantida e que esta terça-feira derrotou o Chipre por 4-0. Por seu lado, a Bósnia venceu na Estónia por 2-1.Consulte o direto do encontro e a classificação