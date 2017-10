Continuar a ler





Com esta vitória, a Grécia não deverá ter dificuldades em garantir o 2.º lugar do grupo, pois recebe Gibraltar - que ainda não tem qualquer ponto, tendo sofrido 43 golos (uma média de quase cinco por encontro) e marcado apenas três - na derradeira jornada, na terça-feira. Ainda assim, os gregos arriscam-se a ser o pior dos segundos classificados.



A Grécia continua a sonhar com a presença no Mundial da Rússia depois de ter ganho esta noite no Chipre, por 2-1, no encontro que fechou a 9.ª e penúltima jornada do Grupo H do apuramento europeu. A turma helénica aproveitou, assim, a derrota caseira (3-4) da Bósnia-Herzegovina com a já apurada Bélgica e subiu ao 2.º lugar.Com o luso-grego Zeca a titular e o benfiquista Samaris no banco, os visitantes estiveram a perder, pois foram os cipriotas a marcar primeiro, por Pieros Soteriou, aos 18'. Porém, a reação da Grécia não se fez esperar: Mitroglou (ex-Benfica) empatou o jogo aos 24' e, dois minutos volvidos, Alexandros Tziolis completou a reviravolta, fixando o resultado final.