O Egito, depois de ter vencido o Congo por 2-1 , este domingo, confirmou a sua presença em Mundiais, 28 anos depois da sua última participação. Além deste simbólico regresso, um dos jogadores da seleção africana pode bater um recorde na história da competição. Caso não haja imprevistos, Essam-El Hadary, guarda-redes do Al-Taawoun, será o atleta mais velho de sempre a atuar numa fase final de um Mundial.O guardião, que terá 45 anos no início da competição - atualmente, conta com 44 - já é presença na seleção do seu país desde 1996 e conta com 133 internacionalizações. Com oito partidas em 2017, deverá manter o estatuto de titular na prova a decorrer na Rússia.O recorde atual pertence ao já retirado guarda-redes colombiano Faryd Mondragón. Presente no Mundial'2014, com 43 anos, o sul-americano superou o avançado camaronês Roger Milla, que atuou no Mundial'94, com 42.