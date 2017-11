Continuar a ler

"Ele disse que estava com gripe muito forte e foi administrado esse tipo de medicamento. Essa informação veio do jogador e é fruto da conversa que eu tive com o ele e com o Flamengo. A CBF hoje está fechada e eu não tive acesso a nenhuma comunicação oficial", acrescentou ainda o mesmo dirigente.



Confirmando-se a suspensão, Paolo Guerrero é uma baixa de peso para o próximo compromisso da seleção peruana, que nos dias 11 e 16 vai jogar o acesso à fase final do Mundial'2018 via playoff, em duplo embate com a Nova Zelândia. "Ele disse que estava com gripe muito forte e foi administrado esse tipo de medicamento. Essa informação veio do jogador e é fruto da conversa que eu tive com o ele e com o Flamengo. A CBF hoje está fechada e eu não tive acesso a nenhuma comunicação oficial", acrescentou ainda o mesmo dirigente.Confirmando-se a suspensão, Paolo Guerrero é uma baixa de peso para o próximo compromisso da seleção peruana, que nos dias 11 e 16 vai jogar o acesso à fase final do Mundial'2018 via playoff, em duplo embate com a Nova Zelândia.

Suspenso preventivamente pela FIFA devido a um controlo positivo num teste antidoping , o avançado peruano Paolo Guerrero terá garantido que a única coisa diferente do habitual que tomou foi um medicamento para a gripe, podendo esse o produto que o levou a falhar o teste feito logo depois do jogo entre o Peru e a Argentina, disputado no mês passado. A informação é adiantada pelo portal ESPN Brasil, que chegou igualmente à fala com Fernando Solera, presidente da Comissão Antidoping da CBF."A informação que eu tenho segura é que o jogador teve o resultado positivo, no jogo contra a Argentina, e por enquanto a informação que me foi passada é que tem a ver com uma medicação tomada na seleção peruana", referiu Solera, numa declaração na qual ressalvou que o avançado tem direito de se defender e apresentar prova do medicamento que tomou. O medicamento, diga-se, foi facultado pela própria equipa médica do Peru, isto de acordo com informações vindas do Brasil.

Autor: Fábio Lima