O peruano Paolo Guerrero foi esta sexta-feira suspenso por 30 dias pela FIFA, após ter acusado positivo num controlo antidoping depois do jogo da sua seleção com a Argentina, no início de outubro.O avançado vai assim falhar o playoff de acesso ao Mundial'2018 com a Nova Zelândia, cujos jogos estão agendados para 6 e 11 deste mês. Guerrero também está afastado de todos os compromissos do Flamengo, clube onde joga.Ainda não é conhecida a substância em causa, mas sabe-se que é da classe S6, que engloba os estimulantes. Deverá ainda ser realizada uma contra-prova antes de surgir uma eventual sanção definitiva.

Autor: Luís Miroto Simões