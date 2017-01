A estreante Guiné-Bissau foi este domingo afastada dos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN'2017), ao perder por 2-0 com o Burkina Faso, de Paulo Duarte, na terceira jornada do Grupo A.Rudinilson Silva, na própria baliza, aos 11 minutos, e Bertrand Traoré, aos 57, apontaram os tentos do conjunto comandado pelo técnico português, que se qualificou para a fase seguinte como vencedor do agrupamento.O Burkina Faso terminou o Grupo A com cinco pontos, os mesmos dos Camarões (0-0 com o anfitrião Gabão), mas melhor diferença de golos (4-2 contra 3-2), enquanto Gabão (três pontos) e Guiné-Bissau (um) foram eliminados.

Autor: Lusa