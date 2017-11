O avançado Harry Kane e o médio Harry Winks, ambos do Tottenham, são baixas de última hora na seleção inglesa com vista aos encontros de preparação frente à Alemanha (sexta-feira) e o Brasil (dia 14). Os dois jogadores foram dispensados por Gareth Southgate devido a lesões, juntando-se a Dele Alli, igualmente dos spurs, no lote de ausentes em relação à lista original de 25 convocados.Kane e Winks foram substituídos durante o encontro de domingo com o Crystal Palace - Alli já nem participou na partida, pois lesionou-se antes - e os exames realizados na manhã desta segunda-feira confirmaram a indisponibilidade para os próximos dois jogos da Inglaterra, que serão ambos realizados no Estádio de Wembley, em Londres.Para fazer face a estas baixas, a federação inglesa anunciou hoje a chamada do defesa Michael Keane, do Everton, e o médio Jake Livermore, West Bromwich Albion.