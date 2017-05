Continuar a ler

Chamado à última hora para substituir o lesionado Aurélio Buta, o extremo admitiu que lhe custou a acreditar nesta oportunidade única de estar presente no Mundial. "Disse logo que estava disponível para o que fosse preciso, embora sem acreditar bem no que me estava a contecer. Na manhã seguinte ainda acordei e pensei que estava a sonhar. Mas não! Era mesmo real. Foi uma ótima notícia", adiantou.



Quando aos objetivos para a competição que decorrerá em solo sul-coreano entre 20 de maio e 11 de junho, Hélder Ferreira mostrou-se cauteloso. "Primeiro, queremos passar a fase de grupos e depois vamos passo a passo, entrando em cada jogo como se fosse uma final", sublinhou, lembrando o primeiro golo pela Seleção: "Foi num jogo particular frente à Inglaterra, em março. Estávamos a perder 1-2 e marquei já no tempo de compensação. Correspondi bem a um cruzamento ao segundo poste e foi uma grande alegria."



A Seleção Nacional sub-20 prosseguiu esta quinta-feira a preparação para o Mundial da categoria, que se disputa na Coreia do Sul, e o extremo Hélder Ferreira não escondeu o entusiasmo por poder fazer parte de um grupo ao qual chegou já quando não esperava pela chamada de Emídio Peixe.O jovem jogador do V. Guimarães estava em casa, depois de mais um treino no seu clube, quando recebeu um telefonema da Federação Portuguesa de Futebol. "Não atendi à primeira porque o número era desconhecido, mas depois pensei que o melhor era atender. Do outro lado estava o 'mister' Peixe, que queria falar comigo", recordou Hélder Ferreira, em declarações ao site da FPF.