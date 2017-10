Depois de ter assumido o papel principal na qualificação do Egito para a fase final do Mundial'2018, não faltarão homenagens a Mohamed Salah, autor dos dois golos - o segundo deles aos 90'+5, de penálti - no decisivo triunfo (2-1) sobre o Congo, este domingo. A primeira foi anunciada pouco tempo depois do encontro: a escola onde estudou em criança, situada em Basyoun, vai ter o nome do o craque do Liverpool.O anúncio foi foi por Ahmed Deif, o governador da região natal do internacional egípcio. Aclamado como herói no seu país, Mohamed Salah foi o grande responsável pelo regresso do Egito a um Mundial, colocando ponto final num jejum que durava desde 1990. É que além do bis deste domingo, o extremo marcou também nas outras três vitórias egípcias no Grupo E da qualificação africana, somando cinco dos sete golos que contabiliza a sua seleção.