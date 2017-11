AUSTRALIA espía entrenamiento oficial de #Honduras desde un dron; lo que ocasionó el malestar del equipo y delegación hondureña. pic.twitter.com/anCAgHtsMP — FENAFUTH (@FenafuthOrg) November 13, 2017

Depois do nulo da primeira mão, disputada em solo hondurenho, Austrália e Honduras jogam na terça-feira o acesso à fase final do Mundial'2018 num playoff que já decorre... fora das quatro linhas. Tudo por causa de uma queixa feita pela federação da Concacaf, que acusou a sua adversária de ter espiado o treino realizado esta segunda-feira no ANZ Stadium, em Sydney."Austrália espia o treino oficial das Honduras a partir de um drone; uma situação que provocou um mal-estar na equipa e na delegação hondurenha", escreveu a Fenafuth na rede social Twitter, numa publicação na qual partilhou também um vídeo onde se vê o referido drone.

Autor: Fábio Lima