Continuar a ler

Os Orel Butchers são apontados como os responsáveis pelos graves incidentes ocorridos em Marselha durante o Euro'2016, nos quais ficaram feridos mais de 100 adeptos ingleses, e um dos líderes do movimento terá mesmo confirmado o envolvimento governamental russo na estatégia de criar o terror nas ruas durante a prova que se realizou em França e acabou com o triunfo de Portugal.



"Forças especiais militares de hooligans foram enviadas por Vladimir Putin para conquistar a Europa", revelou um dos responsáveis do grupo. Os Orel Butchers são apontados como os responsáveis pelos graves incidentes ocorridos em Marselha durante o Euro'2016, nos quais ficaram feridos mais de 100 adeptos ingleses, e um dos líderes do movimento terá mesmo confirmado o envolvimento governamental russo na estatégia de criar o terror nas ruas durante a prova que se realizou em França e acabou com o triunfo de Portugal."Forças especiais militares de hooligans foram enviadas por Vladimir Putin para conquistar a Europa", revelou um dos responsáveis do grupo.

Com o arranque da fase final do Mundial'2018 a pouco mais de um ano de distância - e a quatro meses do início da Taça das Confederações, onde estará presente a Seleção Nacional -, a segurança das equipas e dos adeptos que estarão na Rússia é uma das prioridades das autoridades locais. Mas, face às informações reveladas numa reportagem que a BBC difundiu esta quinta-feira, os hooligans russos estão determinados em deixar a sua marca na competição."Para alguns será uma festa do futebol, para outros isto será um festival de violência", refere um hooligan membro do grupo Orel Butchers, com o rosto tapado, nas imagens divulgadas pelo canal britânico. "Provavelmente, alguém tentará alguma coisa. Isso é uma certeza", acrescenta outro, também incógnito, antes de lembrar que quem estiver acompanhado por crianças poderá evitar uma eventual agressão, "mas se estiverem com um amigo arriscam-se a levar um pontapé no traseiro".