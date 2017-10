Continuar a ler

Com os 15 golos marcados em apenas oito jogos (não jogou, por lesão, diante da Suíça no arranque deste apuramento), Cristiano Ronaldo já está distante da melhor marca portuguesa de sempre numa qualificação para campeonatos da Europa ou do Mundo. Esse registo pertencia a Pedro Pauleta, hoje em dia diretor das seleções jovens na Federação Portuguesa de Futebol, que festejou 11 tiros certeiros na caminhada para o Mundial’2006.



A um passo do pódio



Diga-se que um golo de Cristiano Ronaldo não servirá ‘apenas’ para igualar a marca histórica de Robert Lewandowski. É que o português pode também chegar ao pódio de melhores marcadores de sempre em jogos de seleções. O madeirense, de 32 anos, tem nesta altura 79, os mesmos que o zambiano Godfrey Chitalu e apenas menos um do que japonês Kunishige Kamamoto.



Mais à frente – mas ainda na mira de Cristiano Ronaldo a muito curto prazo – está Ferenc Puskas, que marcou 84 golos ao serviço da Hungria (ficou em branco nos quatro jogos que disputou pela seleção espanhola), ao passo que o iraniano Ali Daei lidera a lista com uns impressionantes 109 tiros certeiros em 149 encontros internacionais. Com os 15 golos marcados em apenas oito jogos (não jogou, por lesão, diante da Suíça no arranque deste apuramento), Cristiano Ronaldo já está distante da melhor marca portuguesa de sempre numa qualificação para campeonatos da Europa ou do Mundo. Esse registo pertencia a Pedro Pauleta, hoje em dia diretor das seleções jovens na Federação Portuguesa de Futebol, que festejou 11 tiros certeiros na caminhada para o Mundial’2006.Diga-se que um golo de Cristiano Ronaldo não servirá ‘apenas’ para igualar a marca histórica de Robert Lewandowski. É que o português pode também chegar ao pódio de melhores marcadores de sempre em jogos de seleções. O madeirense, de 32 anos, tem nesta altura 79, os mesmos que o zambiano Godfrey Chitalu e apenas menos um do que japonês Kunishige Kamamoto.Mais à frente – mas ainda na mira de Cristiano Ronaldo a muito curto prazo – está Ferenc Puskas, que marcou 84 golos ao serviço da Hungria (ficou em branco nos quatro jogos que disputou pela seleção espanhola), ao passo que o iraniano Ali Daei lidera a lista com uns impressionantes 109 tiros certeiros em 149 encontros internacionais.

Ainda para mais num jogo com contornos tão decisivos, o foco está sempre no coletivo em vez de ficar no individual. No entanto, há um outro fator aliciante inerente ao Portugal-Suíça de hoje. É que Cristiano Ronaldo entra no Estádio da Luz esta noite com uma oportunidade de ouro para reclamar o recorde de golos marcados numa fase de apuramento sénior da UEFA.Por esta altura, o dono e senhor deste registo histórico é Robert Lewandowski, dianteiro polaco que tem estado numa constante ‘batalha’ individual com CR7 durante esta qualificação para o Mundial’2018. O avançado do Bayern Munique fez um hat trick contra a Arménia (6-1) e assinou outro tiro certeiro diante de Montenegro (4-2), elevando a contagem pessoal para 16 golos – conseguiu o impressionante feito de marcar em nove dos dez jogos de qualificação. É apenas mais um golo do que o craque português, que terá uma derradeira oportunidade de se sentar em mais um trono na sua já ilustre e premiada carreira.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto