Continuar a ler

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Hungria às 19H45 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo 2 da fase de qualificação para o Mundial'2018, na Rússia.



A invicta seleção da Suíça, contando por vitórias os quatro jogos realizados, lidera o agrupamento, com 12 pontos, seguida de Portugal, com 9, e da Hungria, com 7.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig/Ale) e Balázs Megyeri (Greuther Fürth/Ale).



Defesas: Barnabás Bese (Le Havre/Fra), Attila Fiola (Videoton), Szilveszter Hangya (Vasas), Tamás Kádár (Dinamo Kiev/Ucr), Mihály Korhut (Hapoel Beer Sheva/Isr), Ádám Lang (Dijon/Fra), Ádám Pintér (Greuther Fürth/Ale) e Paulo Vinícius (Videoton).



Médios: Zoltán Gera (Ferencváros), Dávid Holman (Debreceni), Zsolt Kalmár (Brøndby/Din), Gergo Lovrencsics (Ferencváros) e Ádám Nagy (Bolonha/Ita).



Avançados: Adorján Krisztián (Novara/Ita), Balázs Dzsudzsák (Al-Wahda FC/EAU), Ádám Gyurcsó (Pogon Szczecin/Pol), Márton Eppel (Honvéd), Tamás Priskin (Slovan Bratislava/Svq), Roland Sallai (Palermo/Ita) e Ádám Szalai (Hoffenheim/Ale). Portugal, campeão europeu em título, defronta a Hungria às 19H45 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo 2 da fase de qualificação para o Mundial'2018, na Rússia.A invicta seleção da Suíça, contando por vitórias os quatro jogos realizados, lidera o agrupamento, com 12 pontos, seguida de Portugal, com 9, e da Hungria, com 7.Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig/Ale) e Balázs Megyeri (Greuther Fürth/Ale).Barnabás Bese (Le Havre/Fra), Attila Fiola (Videoton), Szilveszter Hangya (Vasas), Tamás Kádár (Dinamo Kiev/Ucr), Mihály Korhut (Hapoel Beer Sheva/Isr), Ádám Lang (Dijon/Fra), Ádám Pintér (Greuther Fürth/Ale) e Paulo Vinícius (Videoton).: Zoltán Gera (Ferencváros), Dávid Holman (Debreceni), Zsolt Kalmár (Brøndby/Din), Gergo Lovrencsics (Ferencváros) e Ádám Nagy (Bolonha/Ita).: Adorján Krisztián (Novara/Ita), Balázs Dzsudzsák (Al-Wahda FC/EAU), Ádám Gyurcsó (Pogon Szczecin/Pol), Márton Eppel (Honvéd), Tamás Priskin (Slovan Bratislava/Svq), Roland Sallai (Palermo/Ita) e Ádám Szalai (Hoffenheim/Ale).

O selecionado da Hungria, o alemão Bernd Storck, convocou esta segunda-feira 23 jogadores para o jogo de sábado com Portugal, de qualificação para o Mundial'2018, que inclui três estreantes, entre os quais o brasileiro naturalizado Paulo Vinícius.O defesa-central, de 27 anos, formado no São Paulo e com uma breve passagem pelo futebol argentino, ao serviço do River Plate, em 2010/11, atua no Videoton desde 2011/12 e foi pela primeira vez chamado por Storck.

Autor: Lusa