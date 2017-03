Continuar a ler

O defesa brasileiro Paulo Vinícius, que joga do Videoton desde 2011, é a grande novidade na lista de 27 convocados depois de ter concluído o processo de naturalização nos últimos dias. "Estamos muito satisfeitos por tê-lo a bordo, pois está na Hungria há muito tempo", adiantou o técnico alemão que já comandava a seleção magiar durante o Euro'2016.



E, em entrevista ao jornal húngaro 'Nemzeti Sport', Bernd Storck garante que não faltará ambição à equipa que defrontará Portugal no Estádio da Luz. "Contente com um empate? Queremos ganhar! Mas vamos ver como corre o jogo. Não temos nada a perder, jogamos contra o campeão da Europa, não somos favoritos. Eles têm de vencer, mas nós também queremos ganhar, mesmo sabendo que seria uma surpresa", frisou.



"Não devemos ter medo, apesar de eles serem mais fortes. Temos de mostrar que os nossos bons resultados no Europeu não foram acidentais. Temos de pôr em prática o nosso jogo e seria um grande erro se só nos preocupássemos em defender", acrescentou o técnico, que não poderá contar com László Kleinheisler no jogo com Portugal devido a castigo - o médio foi, ainda assim, incluído na convocatória.



Lista de 27 convocados



Guarda-redes: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (RB Leipzig), Ádám Kovácsik (Videoton) e Balázs Megyeri (Greuther Fürth).



Defesas: Barnabás Bese (Le Havre), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Videoton), Szilveszter Hangya (Vasas), Tamás Kádár (Dínamo Kiev), Dávid Kálnoki-Kis (Újpest), Mihály Korhut (Hapoel Beer-Sheva), Ádám Lang (Dijon), Ádám Pintér (Greuther Fürth) e Paulo Vinícius (Videoton).



Médios: Zoltán Gera (Ferencváros), Dávid Holman (DVSC), Zsolt Kalmár (Bröndby), László Kleinheisler (Ferencváros), Gergö Lovrencsics (Ferencváros) e Ádám Nagy (Bolonha).



Nove meses depois do sensacional empate (3-3) no Euro'2016, Portugal e Hungria reencontram-se no dia 25, no Estádio da Luz, agora na caminhada para o Mundial'2016. A duas semanas do jogo, e enquanto Fernando Santos apenas revela os eleitos para o jogo na próxima quinta-feira, Bernd Storck já anunciou a convocatória e a preparação para a deslocação a Lisboa arranca já na segunda-feira.Numa primeira fase, o selecionador húngaro contará apenas com os jogadores que alinham no campeonato local, aos quais se juntam depois, no dia 19, aqueles que alinham em clubes estrangeiros, viajando logo nos dias seguintes para Portugal, onde fará a última fase de preparação para o encontro da 5.ª jornada do Grupo B da qualificação europeia para o Mundial.